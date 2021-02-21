شرعت شركة سعودية، متخصصة في مشاريع جودة الحياة وتطوير المواقع وتحويلها لمراكز جاذبة للاستثمار والسياحة، في إجراءات أعمال تشغيل مشروع وسط العوامية. يقع المشروع في محافظة «القطيف» التي يقطنها قرابة 665 ألف نسمة، ويقدر نموها السكاني بـ2.4% سنويا. وتعد مدن «القطيف» و«سيهات» و«صفوى» و«تاروت» من المدن الرئيسية في المحافظة. ويهدف مشروع تطوير وسط العوامية إلى خلق بيئة جاذبة استثماريا، ووجهة سياحية ومركز حضاري وثقافي وفني بمساحته البالغة 180 ألف متر مربع، وتصميمه الذي نفذ على الطراز التراثي الخليجي. ويحتوي المشروع على مباني السوق الشعبي، والأبراج التراثية، والمركز الثقافي، والساحات، والبيت التراثي.



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