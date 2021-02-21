إصلاح أعطال التمديدات بمياه نجران

أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة نجران، معالجتها لعيوب التمديدات الأرضية في المخططات الزراعية أولا بأول، وأنها تعمل على استكمال مشاريع إيصال خدماتها لتلك المخططات، مع التزامها بتأمين التوصيلات المنزلية إلى الأسوار الخارجية بها.

التوصيلات المنزلية

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة نجران فايز بن علي لسلوم، حول ما نشرته «دوت الخليج» تحت عنوان (هبوط تمديدات مياه نجران في المخططات الزراعية) وتاريخ 08 فبراير 2021، أن الأعمال التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه والأعمال التي تدخل ضمن نطاق أعمالها، يتم متابعتها واستخراج التصاريح اللازمة لها من الجهات المعنية لإصلاح الأعطال في أي تمديدات إن وجدت، وإعادة الموقع إلى وضعه وما كان عليه أولا بأول، أما بشأن إدخال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمخططات الزراعية فيتم تنفيذ وإيصال التوصيلات المنزلية إلى السور الخارجي للأملاك الخاصة الواقعة في تلك المخططات.

تغذية الأحياء

عن خزانات المياه في حي الشرفة الجنوبية والغويلا والمركب، أضاف لسلوم قائلا: إن خزان حي الشرفة الجنوبية ما زال تحت الإنشاء، ويتم تغذية أحياء الشرفة الجنوبية من خزان الشرفة الشمالية (المركب)، أما ما يخص الغويلا الجنوبية والبستنه وبرك، فتم تشغيل محطة البستنة وإيصال خدمة مياه الشرب في أغلب المواقع المذكورة، وجاري العمل على استكمال أعمال ربط خطوط المياه لتغذية الأجزاء المتبقية التي لم يصلها الضخ بشكل جيد، وفي حال وجود أي ملاحظات نأمل التواصل معنا عبر قنوات الاتصال المتعددة لشركة المياه الوطنية للشخوص على الموقع ومعالجة الخلل إن وجد. كما يمكنكم الاستفادة من خدماتنا الإلكترونية لتنفيذ طلبكم على مدار الساعة عبر الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa، مؤكدا أن إدارة خدمات المياه بمنطقة نجران، ترحب بكل رأي أو استفسار يخدم دوت الخليج والمواطنين ويحقق المصلحة العامة. شكوى الأهالي

كان عدد من سكان المخططات الزراعية التي تحولت إلى مخططات سكنية في منطقة نجران، اشتكوا من عدم إدخال عدادات المياه إلى منازلهم، وآخرون من تأمين عدادات المياه لكن دون تشغيل الشبكة، إضافة إلى حدوث هبوط في بعض شوارع تلك الأحياء بعد توصيل تمديدات مشروع الصرف الصحي، فضلا عن وجود خزانات تم بناؤها في أحياء الشرفة والغويلة والمركب، لم يستفد المواطنون منها منذ أكثر من 13 عاما، رغم قربها من منازلهم، وعند شرح معاناتهم للشركة أكثر من مرة كان الرد هو عدم توفر عدادات.