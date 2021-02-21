رش بؤري بثربان

دشن مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن الأسمري حملة رش المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي «البؤري» بقرى البلقعة والزوكة بمركز ثربان. وتم تأمين احتياجات الفرق من أجهزة ومبيدات.



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