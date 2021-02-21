

أبوجا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

قُتل ستة جنود نتيجة سقوط طائرة عسكرية نيجيرية قرب مدرج مطار العاصمة أبوجا بعد إقلاعها.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا: إن الطائرة العسكرية سقطت قرب مدرج أبوجا، لافتاً النظر إلى أنه يجب على الجميع التزام الهدوء وانتظار نتيجة التحقيق من قبل الجيش.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة؛ لإطفاء الحريق الناجم عن سقوط الطائرة.

// انتهى //

22:56ت م

0196





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ست جنود إثر سقوط طائرة عسكرية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.