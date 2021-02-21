السعودية اليوم / الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور



الدمام 09 رجب1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

أحبطت الجمارك

و أوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية إلى المملكة عبر الميناء، وعند الكشف والمعاينة عُثر على الكمية من المضبوطات داخل الإرسالية، مبينة أنها تمكّنت من ضبط المستقبلين لهذه الممنوعات داخل المملكة وجرى إحالتهم لجهات الاختصاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال الرقم الدولي (966114208417) أو البريد الإلكتروني

// انتهى //

21:24ت م

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الدمام 09 رجب1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأحبطت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 محاولات لتهريب أكثر من 77 ألف لتر من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المشروبات الكحولية، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للميناء.و أوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية إلى المملكة عبر الميناء، وعند الكشف والمعاينة عُثر على الكمية من المضبوطات داخل الإرسالية، مبينة أنها تمكّنت من ضبط المستقبلين لهذه الممنوعات داخل المملكة وجرى إحالتهم لجهات الاختصاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال الرقم الدولي (966114208417) أو البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //21:24ت م0188

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