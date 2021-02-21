السعودية اليوم / رئيس جامعة طيبة يستقبل الشيخ الشثري



‎المدينة المنورة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني بالجامعة اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

ورحب الدكتور السراني بمعالي الدكتور الشثري، مثنياً على دوره في تعزيز مفهوم الأمن الفكري.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات ومستجدات التعليم الجامعي عن بعد، ومدى التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والجهات العلمية والأكاديمية في المملكة وخارجها.

// انتهى //

21:19ت م

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