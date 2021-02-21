السعودية اليوم / الشؤون الحكومية بـ "كاوست" تحصد جائزتين على مستوى الخليج



جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

حصدت إدارة الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" الجائزة الذهبية والفضية من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي.

ونالت " كاوست " الجائزة الذهبية في فئة "مشاركة الموظفين وإسعادهم"، بينما حصدت الجائزة الفضية في فئة "الموظفون ركيزة العمل" حيث جرى اختيار الفئتين وتقديمهما للجائزة بناء على مبادرة تطوير رأس المال البشري التي تدار من وحدة إدارة العمليات في قسم الشؤون الحكومية حيث تركز هذه المبادرة على التعليم والتطوير واللياقة البدنية والرفاهية والسعادة للموظفين.

وعبر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، عن سعادته بفوز إدارة الشؤون الحكومية بالجامعة بالجائزتين، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي لتعزيز مكانة الجامعة عالمياً، وأنها لا تمضي قدماً في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية وحسب، بل تحقق صدارة عالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية وتحقيق أقصى درجات الرفاهية للموظفين.

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كانت قد حازت أخيراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك في أغسطس الماضي.

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21:03ت م

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