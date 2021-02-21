السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل رقابتها على المحالّ وتُغلق محلًا تجاريًا كبيرًا مخالفًا



سكاكا 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الجوف اليوم محلًا تجاريًا كبيرًا في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المحل، أهمها مخالفة ضوابط التسوق وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مضيفًا أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات، ووجود المعقمات، والمسافة الآمنة بين المتسوقين، والتوعية بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

// انتهى //

19:53ت م

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سكاكا 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف اليوم محلًا تجاريًا كبيرًا في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المحل، أهمها مخالفة ضوابط التسوق وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مضيفًا أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات، ووجود المعقمات، والمسافة الآمنة بين المتسوقين، والتوعية بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.// انتهى //19:53ت م0177

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