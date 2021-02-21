شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. من هنا خرجت «الدهناء» فخر الصناعة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • سميت بهذا الاسم نسبة إلى صحراء الدهناء

• صُنعت بأيادى سعودية 100% داخل مصنع بالدمام

• مجهزة بتدريع حماية باليستية من المستوى الأول

• حماية أرضية العربة ضد القنابل الصغيرة

• يتوفر طراز خفيف يصلح للاستخدام في تنسيق الاتصالات

• يلائم تصميم العربة الظروف المناخية القاسية في شبه الجزيرة العربية

• تتيح مرونة التصميم العالية من إضافة أي تعديلات وتجهيزات

• الخيار الأمثل للقوات البرية والوحدات العسكرية المماثلة

• معتمدة من قبل المعهد العسكري للاتحاد الأوروبي

«الدهناء».. فخر الصناعة السعودية، خطفت الأنظار خلال مشاركتها في الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي أيدكس 2021 في أبوظبي.

المدرعة سميت بهذا الاسم نسبة إلى صحراء الدهناء، وصُنعت بأيادى سعودية 100% داخل مصنع بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

العربة الأساسية، مجهزة بتدريع حماية باليستية من المستوى الأول حسب مواصفات الناتو قابل للترقية إلى المستوى الثاني أو المستوى السابع حسب المواصفات الأوروبية مع حماية أرضية العربة ضد القنابل الصغيرة، ويتوفر طراز خفيف لهذه العربة "دون تدريع حماية"، يصلح للاستخدام في تنسيق الاتصالات بالمناطق الآمنة.

يلائم تصميم هذه العربة الظروف المناخية القاسية في شبه الجزيرة العربية، كما تتيح مرونة التصميم العالية من إضافة أي تعديلات وتجهزيات خاصة تلائم وتلبي احتياجات العميل، كل تلك الخيارات الواسعة في المعدات والمحلقات لهذه العربة تجعل منها الخيار الأمثل للقوات البرية والوحدات العسكرية المماثلة، وقد تم اختيار العربة بصورة دقيقة جدا واعتمادها من قبل المعهد العسكري للاتحاد الأوروبي.