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الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور

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شكرا لقرائتكم الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور

كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت لميناء الملك عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس


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أحبطت الجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 محاولات لتهريب أكثر من 77 ألف لتر من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المشروبات الكحولية، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للميناء.

البداية بإرسالية:  

و أوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية إلى المملكة عبر الميناء، وعند الكشف والمعاينة عُثر على الكمية من المضبوطات داخل الإرسالية، مبينة أنها تمكّنت من ضبط المستقبلين لهذه الممنوعات داخل المملكة وجرى إحالتهم لجهات الاختصاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال الرقم الدولي (966114208417) أو البريد الإلكتروني [email protected]

الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور - متابعات الخليج 365 الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور - متابعات الخليج 365 الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 77 ألف لتر مواد مستخدمة في صناعة الخمور - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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