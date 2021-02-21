أمانة الجوف تُغلق محلًّا تجاريًّا كبيرًا مخالفًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - واس

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أغلقت أمانة منطقة الجوف اليوم محلًا تجاريًا كبيرًا في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

مخالفات:

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المحل، أهمها مخالفة ضوابط التسوق وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مضيفًا أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات، ووجود المعقمات، والمسافة الآمنة بين المتسوقين، والتوعية بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.



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