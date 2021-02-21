ماذا تعني الألوان الموجودة في تطبيق توكلنا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد تطبيق توكلنا أنه يوفر خدمة الألوان للدّلالة على الحالة الصحية لمالك الحساب وإمكانية خروجه حسب بيانات وزارة الصحة.

وأوضح التطبيق، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن الألوان هي الأخضر الفاتح والغامق والأحمر والبرتقالي والبني والأزرق والبنفسجي، وللاستفسار يمكن التواصل معهم عبر الرقم 937.

تحديث التطبيق:

ودعا تطبيق توكلنا جميع المستخدمين، إلى تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وجوجل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وأوضح طريقة التحديث من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي

ثم الذهاب إلى التطبيق بعد البحث عنه

التأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

يذكر أن توكلنا يتيح العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات.‎

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