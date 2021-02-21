القبض على مفحط حي النموذجية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قبضت إدارة المرور على شخص يمارس التفحيط، بمنتصف الليل وفي وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا في حي النموذجية بالرياض.

المرور يتفاعل مع المفحط:

وتفاعلت الإدارة مع العديد من الشكاوى بشأن المفحط الذي يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة، حيث طالب الأهالي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقالت عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

عقوبة التفحيط:

وفي وقت سابق، أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.

ولفتت إدارة المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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