الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حثّ الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، زوار بيت الله الحرام والمعتمرين بالالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص؛ وذلك للاحتراز من تفشي فيروس كورونا.

جولة تفقدية:

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الحارثي اليوم لمراكز التوعية بالجعرانة، ومسجد التنعيم، حيث اطلع خلالها على سير العمل؛ استنادًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

لقاء مع المعتمرين:

والتقى الحارثي خلال الجولة بعدد من المعتمرين والذين بدورهم أثنوا على جهود المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، في تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.. معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة هذه البلاد المباركة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن.



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