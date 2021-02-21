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الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية

أكد أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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حثّ الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، زوار بيت الله الحرام والمعتمرين بالالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص؛ وذلك للاحتراز من تفشي فيروس .

الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية - متابعات الخليج 365

جولة تفقدية: 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الحارثي اليوم لمراكز التوعية بالجعرانة، ومسجد التنعيم، حيث اطلع خلالها على سير العمل؛ استنادًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية - متابعات الخليج 365

لقاء مع المعتمرين:

والتقى الحارثي خلال الجولة بعدد من المعتمرين والذين بدورهم أثنوا على جهود المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، في تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.. معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة هذه البلاد المباركة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن.

 

الشيخ الحارثي للمعتمرين: التزموا بالإجراءات الوقائية - متابعات الخليج 365

 

 

 

 

 

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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