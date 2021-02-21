محافظ الرس يتلقى تطعيم كورونا ويطلع على تجهيزات مركز اللقاحات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرس

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تلقى محافظ الرس، حسين بن عبدالله العساف، الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مركز اللقاح بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

العساف يتفقد المستشفى:

وتجول العساف في أرجاء المركز ويرافقه مدير مستشفى الرس الدكتور فهد الخليفة، حيث اطلع محافظ الرس على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع وحتى مغادرته.

تجهيزات مركز اللقاحات:

وتم تجهيز المركز بالعديد من التجهيزات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين اللقاح بكل يسر وسهولة، إذ تم تخصيص 3 عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين، وكونترات استقبال، كما روعي الدخول إلى المقر، بحيث يستطيع المراجع الوصول إلى المكان المطلوب من خلال الإرشادات التي تقدم من قبل الكوادر البشرية المتواجدة في الموقع.



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