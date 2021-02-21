بالصور.. افتتاح 4 مقار جديدة في مكة لمنح لقاح كورونا

افتتح عصر اليوم الأحد، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، 4 مقار جديدة بمراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمنح لقاح كورونا المستجد لأهالي وسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين.

حضر الافتتاح مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري وحضور المدير التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي.

وأشار مطير إلى أنه أصبح عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة 6؛ حيث يعتبر مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيسي يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية بالإضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم العمل بتفعيلها اليوم الأحد وهي «مركز صحي العوالي، الشرائع 2، المعابدة، التخصصي» حاثًا الجميع بأهمية التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقًا لطلب اللقاح عبر تطبيق «صحتي» كما سيتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص.

موضحًا بأن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءًا من الساعة 4 وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

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