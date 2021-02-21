4 خطوات للإبلاغ عن وفاة متقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات الإبلاغ عن وفاة متقاعد سواء مدنيًّا أو عسكريًّا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتسهم هذه الخدمة في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإبلاغ عن وفاة متقاعد تتطلب: تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوع العميل كـ(زائر)، ثم اختيار خدمة (الإبلاغ عن وفاة متقاعد) من قائمة الطلبات الجانبية ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة في نظام التقاعد العسكري

التقاعد: أكثر من 283 ألف خدمة منجزة عبر البوابة الإلكترونية