بالصور.. ضبط 1075 طنًا من الحطب المحلي المعروض للبيع في الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، ضبط 1075 طنًّا من الحطب المحلي المعروض للبيع في 8 مستودعات جنوب مدينة الرياض، يديرها 5 مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية السودانية.

‎وأوضح الرائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‎وحثّ المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين 996 و999 في بقية مناطق المملكة.

و‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في تطبيق نظام البيئة الذي يمنع تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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