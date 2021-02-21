بالفيديو.. ضبط معمل سري لتعبئة العسل تحت مسميات «وهمية» بالرياض

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، رفقة الجهات الأمنية والجهات المشاركة، من ضبط معمل سري؛ لتعبئة العسل تحت مسميات وهمية ومخالفة بالرياض.

ووثق مقطع فيديو عملية الضبط، قالت خلاله وزارة التجارة، إن فرقها الرقابية برفقة الجهات الأمنية والجهات المشاركة تمكنت من ضبط بيت سكني في الرياض تحول إلى معمل سري لتعبئة العسل، تديره عمالة مخالفة ويتستر عليهم موطن سعودي.

ولفتت الوزارة إلى أنه كان تتم تعبئة العسل في ظروف بدائية وتغليفه بمسميات وهمية غير مسجلة، مؤكدة أنه تم ضبط الموقع والمنتجات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

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