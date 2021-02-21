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بالفيديو.. إحباط 3 محاولات لتهريب مواد تستخدم في صناعة الكحوليات عبر ميناء الملك عبدالعزيز

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الرياض - محمد عبدالله - «الجمارك» أكدت اتخاذ الإجراءات بحق المستقبلين..

أحبطت هيئة الجمارك 3 محاولات لتهريب مواد أولية تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، أثناء محاولة تمريرها عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقالت هيئة الجمارك، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد: نجح أبطال الجمارك في إحباط 3 محاولات تهريب لمواد أولية لصناعة المشروبات الكحولية؛ بإجمالي 77.482 لتر؛ بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم ضبط المستقبلين لتلك المواد المحظورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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