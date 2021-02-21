بالفيديو.. إحباط 3 محاولات لتهريب مواد تستخدم في صناعة الكحوليات عبر ميناء الملك عبدالعزيز

أحبطت هيئة الجمارك السعودية 3 محاولات لتهريب مواد أولية تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، أثناء محاولة تمريرها عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقالت هيئة الجمارك، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد: نجح أبطال الجمارك في إحباط 3 محاولات تهريب لمواد أولية لصناعة المشروبات الكحولية؛ بإجمالي 77.482 لتر؛ بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم ضبط المستقبلين لتلك المواد المحظورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

#ارقد_وآمن | نجح #أبطال_الجمارك في إحباط 3 محاولات تهريب لمواد أولية لصناعة المشروبات الكحولية بإجمالي 77,482 لتر بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبالتنسيق مع @security_gov تم ضبط المستقبلين. pic.twitter.com/Qrrho1E84p — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) February 21, 2021

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