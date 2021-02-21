«الصحة»: يجب إجراء الفحوصات عند الشعور بأعراض الجهاز التنفسي بشكل عام

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أخذ الحيطة والحذر وإجراء الفحوصات اللازمة عند الشعور بأمراض الجهاز التنفسي كالزكام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم الأحد، لاستعراض تطورات فيروس كورونا المستجد ولقاحاته محليًّا وعالميًّا.

وخلال المؤتمر، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تأثير الأمراض ذات العلاقة بالأجهزة التنفسية كالزكام وغير، وتشابهها في الأعراض لا يعني أن نتيجة الفحص المخبري ستتأثر بها؛ لأن فحص الـ(بي سي آر) عالي الدقة.

وأكد المتحدث أهمية أخذ الحيطة والحذر بشكل عام، وإجراء الفحص عند الشعور بمثل هذه الأعراض.

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