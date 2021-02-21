«السوق المالية» تحدد شروط التقديم على نظام الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى

حددت هيئة السوق المالية، نحو 7 شروط للتقديم على النظام الإلكتروني للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى وهي خدمة إلكترونية تتيح لذوي الشأن الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية الخاصة بالشخص المتوفى.

وأوضحت هيئة السوق المالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى تتمثل فيما يلي:

1-وجود حساب أبشر لمقدم الطلب للتحقق من بياناته.

2-إرفاق صورة واضحة لصك حصر الورثة بصيغة PDF.

3-إرفاق صورة من شهادة الوفاة للمتوفى بصيغة PDF في حال لم يتضمن صك حصر

الورثة ورقم هوية المتوفى.

4-رقم الهوية الوطنية ورقم الحفظ للمتوفى إذا كان مواطنًا أو رقم الإقامة إذا كان

مقيمًا، للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى.

5-رقم الوكالة الشرعية ورقم الهوية الوطنية في حال كون مقدم الطلب وكيل مع

إرفاق صورة من الوكالة الشرعية لمقدم الطلب بصيغة PDF.

6-إرفاق صورة من هوية الوريث بصيغة PDF إذا كان صك حصر الورثة لا يشتمل على

رقم هويته.

7-قد يتطلب الأمر حضور مقدم الطلب إلى مقر الهيئة؛ للتحقق من بعض البيانات المقدمة.

آلية تقديم الطلب لهيئة السوق المالية

ويمكن تقديم الطلب لهيئة السوق المالية من خلال الدخول على صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة، وتسجيل مستخدم جديد للوريث أو وكيل الورثة بالنظام في حال عدم التسجيل مسبقًا.

ثم تسجيل الدخول والتحقق من مقدم الطلب باستخدام خدمة «راية» ثم تقديم الطلب ثم دراسة الطلب من قبل مختصين ثم الرد على مقدم الطلب، وفقًا لهيئة السوق المالية.

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