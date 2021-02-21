«العنف الأسري» يتفاعل مع بلاغ بتعذيب وضرب سيدة بشكل يومي

تلقى مركز «بلاغات العنف الأسري» إفادة موثّقة بالفيديو؛ حول قيام أحد الأشخاص بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام، دون أن تجد من يتصدى له ويحول دون ضربها المستمر.

وقال البلاغ المشفوع بمقطع فيديو تتعالى من خلاله أصوات السيدة تئن من شدة الضرب والتعذيب: «هؤلاء جيراننا.. كل يوم يتم ضرب هذه المسكينة وحبسها في بالحمام، وعندما صحت «ناديت» عليهم تم نقلها إلى الصالة، ورفع صوت القرآن حتى لا يظهر صوت المسكينة.. أتمنى تتصرفون أو أقوم بإبلاغ المارة تباشر حالتها».

وتفاعلًا مع هذا البلاغ، قال مركز «العنف الأسري»: «نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك».

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