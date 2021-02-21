منصة «معين» بديوان المظالم: إنجاز 33437 دعوى خلال الربع الثاني من 1442هـ

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثاني من العام الهجري ١٤٤٢هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بكل المحاكم ٢٧٢٣٠ دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة ٣٣٤٣٧ دعوى، وبعدد جلسات ٦٠١٩٠ جلسة، كما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية ١١٧٩٦٣٠ زائرًا.

وتأتي هذه المؤشرات والإحصائيات في إطار التطور التقني الرقمي للعمل القضائي بديوان المظالم، إذ تسهم هذه الإحصائية في تحقيق الأهداف التي يسعى لها الديوان في تيسير إجراءاته القضائية بما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد.

جدير بالذكر أن الديوان يسعى من خلال استراتيجيته لتسهيل أعماله تقنيًّا وبما يحظى به مرفق القضاء الإداري بدعم من القيادة الرشيدة وبمتابعة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف في تذليل العقبات وتطوير بيئة العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة للمتقاضين أمام محاكمه.