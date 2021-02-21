بالفيديو.. صحة الباحة: تجهيز 20 مركزًا لاستقبال متلقي لقاح كورونا بالمنطقة

أكد ماجد الشقي، متحدث صحة الباحة، تدشين 20 مركزًا لاستقبال متلقي لقاح كورونا المستجد في مختلف محافظات المنطقة، بهدف توفير الخدمة للجميع.

وقال الشقي، في تصريحات لفضائية «الإخبارية»، اليوم الأحد، إن مركز اللقاح الرئيسي بمنطقة الباحة يتكون من 7 نقاط تبدأ من الاستقبال والتجهيز ثم غرفة التطعيم والتي بدورها تتكون من 8 عيادات مجهزة بفرق كاملة وعدد من غرف الانتظار.

وأضاف أنه بعد التطعيم يتم ملاحظة ومتابعة المتلقين لمدة 15 دقيقة، مشيرًا إلى أن المراكز مجهزة بجميع الاحتياجات ومن ضمنها الكادر الصحي وهناك ما يقارب من 150 ممارسًا صحيًّا يعملون في المراكز بالإضافة لتوفير الخدمات والمعدات والأدوات الطبية.

ودعا متحدث صحة الباحة، الجميع للحضور والتسجيل في تطبيق صحتي والحرص على أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية من التباعد والكمامة.

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