أميرا جازان وعسير يبحثان احتياجات الأهالي التنموية

اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بإمارة منطقة جازان. واستهل أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير والوفد المرافق، مؤكدا أهمية ‏عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بتوجيهات القيادة لبحث كل ما يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية، ويدعم جهود مختلف الجهات الخدمية والأمنية في توفير راحة وأمن وسلامة دوت الخليج والمواطن.

أعمال ومهام

شدد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشروعات والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الأهالي والمواطنين، ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.

أفضل الخدمات

جرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشروعات التنموية التي تنفذها كل منطقة، وفق الخطط والبرامج التنموية المعدة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030. حضر الاجتماع وكيل ‏إمارة منطقة جازان دكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة وعدد من المسؤولين.

موضوعات ناقشها الاجتماع المشترك

- استعراض الخدمات والمشروعات التنموية

- الخطط والبرامج التنموية المعدة بكل منطقة

- تعزيز سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية

- توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين