أميرا جازان وعسير يبحثان احتياجات الأهالي التنموية

أعمال ومهام
شدد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشروعات والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الأهالي والمواطنين، ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.
أفضل الخدمات
جرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشروعات التنموية التي تنفذها كل منطقة، وفق الخطط والبرامج التنموية المعدة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان دكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة وعدد من المسؤولين.
موضوعات ناقشها الاجتماع المشترك
- استعراض الخدمات والمشروعات التنموية
- الخطط والبرامج التنموية المعدة بكل منطقة
- تعزيز سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية
- توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين
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