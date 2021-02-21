فاتورة ضخمة لتسوية النزاعات بالمحاكم فكم بلغت قيمتها

وأوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات أحكام المحكّمين ومحاضر الصُلح، التي باشرتها محاكم التنفيذ بلغت 75 ألف حكم ومحضر، بإجمالي مبالغ وصل إلى 7.6 مليار ريال، موزعة على 25 ألف حكم تحكيم، بقيمة 4.7 مليارات ريال، و50 ألف محضر صُلح بقيمة 2.9 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوّة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالمملكة، لأحكام التحكيم المحليّة الصادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية.
كما كشفت وزارة العدل عن ارتفاع تنفيذ أحكام التحكيم، خلال الخمس سنوات الماضية إلى أكثر من 860%، حيث بلغت الأحكام المنفذة في 1437هـ 930 حكماً، مقابل 8946 حكماً في العام الماضي 1441هـ، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الإجراءات لضمان سهولة وجودة الإجراءات المنظمة، لنظر الطلبات المتعلقة بالتحكيم في المحاكم، سواءً لأحكام التحكيم الأجنبية أو الوطنية المحلية.
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