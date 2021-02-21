إحباط تهريب 24 كيلوجراما من الحشيش بجازان

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط تهريب 24 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من قبل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية.
وأوضح العقيد الطويان، أنه تم القبض على المهربين وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
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