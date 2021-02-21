السعودية اليوم / الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 111917 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2888، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 78135.

// انتهى //

20:23ت م

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الجزائر 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 111917 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2888، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 78135.// انتهى //20:23ت م0178

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