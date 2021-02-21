السعودية اليوم / الأردن تسجل3917  إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 335876 حالة شفاء بعد تسجيل 1685 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4554 حالة.

// انتهى //

19:03ت م

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عمّان 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 363728 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 335876 حالة شفاء بعد تسجيل 1685 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4554 حالة.// انتهى //19:03ت م0166

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