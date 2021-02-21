السعودية اليوم / تدشين 4 مقارّ للقاحات كورونا بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم 4 مقار لتقديم لقاحات

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة أصبحت 6، حيث يعدّ مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيس، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية, إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم تفعيلها اليوم وهي: (مركز صحي العوالي ، والشرائع 2 ، والمعابدة ، والتخصصي), حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

وبين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه ستتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص, مشيراً إلى أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

// انتهى //

18:47ت م

0163



مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم 4 مقار لتقديم لقاحات كورونا بمراكز الرعاية الصحية الأولية.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة أصبحت 6، حيث يعدّ مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيس، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية, إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم تفعيلها اليوم وهي: (مركز صحي العوالي ، والشرائع 2 ، والمعابدة ، والتخصصي), حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.وبين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه ستتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص, مشيراً إلى أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.// انتهى //18:47ت م0163

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين 4 مقارّ للقاحات كورونا بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.