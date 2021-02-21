السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية



أديس أبابا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدول القارة قد ارتفع إلى 100993 وفاة.

// انتهى //

18:37ت م

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أديس أبابا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد ارتفع إلى 3819576 إصابة.وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدول القارة قد ارتفع إلى 100993 وفاة.// انتهى //18:37ت م0160

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