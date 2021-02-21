السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون تشارك بمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 والدفاع البحري نافدكس 2021 في أبوظبي



أبوظبي 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

افتتحت في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة اليوم , الدورة الخامسة عشرة من معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 والدفاع البحري نافدكس 2021 الذي يقام في الفترة من 21 فبراير ولغاية 25 فبراير .

وشارك الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي آل علي والوفد المرافق له في المعرض ممثلا للأمانة ، وزار معرضي آيدكس ونافدكس واطلع على الأجهزة والمعدات المعروضة بالأجنحة والتي واكبت التطور الكبير في مجال التسليح الحديث.

وأقيم يوم أمس قبل انطلاق المعرض مؤتمر الدفاع الدولي2021م الذي تركز محوره حول (ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة) بمشاركة العديد من المختصين والخبراء في قطاع الدفاع.

ومن جانب آخر فقد احتوى معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 والدفاع البحري نافدكس 2021 على خمسة وثلاثين جناحاً، بمشاركة تسعة وخمسين دولة، وأكثر من 900 عارض دولي من مختلف دول العالم.

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18:24ت م

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