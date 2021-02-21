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السعودية | وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 7:34 مساءً, 21 فبراير 2021 م

المناطق - واس

وصل معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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