شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات بالقوات البرية الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية الملكية ، عن وجود وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:

• شهادة جامعية في (علوم حاسب، نظم معلومات, تقنية المعلومات).

• شهادة جامعية في (هندسة شبكات، هندسة حاسب آلي).

ويشترط للتقديم على الوظائف المطروحة :

1. أن يكون سعودي الجنسية .

2. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .

3. جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخدمة و نهايتها ) و مصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة وحسب البيان المرفق.

4. جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات و المؤسسات (يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة و نهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع ) مرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسب البيان المرفق.

5. جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها .

6. يكون لائقاً صحياً و حسن المظهر .

7. أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

وسيتم مكان المقابلة لاحقاً .

ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت للفترة من يوم الأحد (١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ) وحتى نهاية يوم السبت (١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ) https://lfca.mod.gov.sa/.