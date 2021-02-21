شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| "المسجد النبوي" يوضح حقيقة توزيع المصاحف الورقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفيديو المتداول غير صحيح ويتم توزيع "باركود" المصحف الرقمي على مداخل المسجد

نفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، صحة مقاطع الفيديو المتداولة حول نشر المصاحف الورقية بالمسجد والمخالفة للإجراءات الاحترازية .

وصرح المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري لـ " اليوم " بأن الوكالة حريصة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والإرشادية والصحية وكافة التدابير المتخذة في المسجد النبوي لتمكين المصلين والزائرين من أداء الصلاة في الروضة الشريفة، والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما بيسر وأمان, بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ، مؤكداً ان مايتم تداوله من مقاطع تدعي بنشر المصاحف الورقيه غير صحيح ومخالف للإجراءات التي وضعت لحماية المصلين ، منوهاً عن أنه تم وضع باركود خاص بالمصحف الشريف على مداخل المسجد النبوي لتحميله والاستفادة منه .

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد تفقد قبيل أيام ، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد النبوي الشريف لوقاية قاصديه - بمشيئة الله - من فيروس كورونا كوفيد 19.

واطلع على الأعمال التي تقوم بها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجهات المشاركة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية, مؤكداً خلال جولته على حتمية توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات ومحاسبة المقصرين.

ونوّه بوعي والتزام قاصدي المسجد النبوي وحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الوقائية أثناء قدومهم للصلاة, مشيداً بجهود منسوبي رجال الأمن وجميع الجهات العاملة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.