شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الاستطلاعات: 54% من السعوديين على" تويتر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -25 % يتابعون القضايا الاجتماعية والاقتصادية 18%، والرياضية 14%

- 55% يرون التفاعل " إيجابي" و19% يرونه "محايد" و11% "سلبي"

- 28% يفضلون الحسابات الإخبارية والمتخصصة 25%، و الحكومية 23% والشخصيات العامة 21%

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشارك في الاستطلاع عيّنة عشوائية بلغت (1730) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الرجال (%68) والنساء (%32)، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. 54% من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما يُنشر في منصة تويتر، بينما 46% غير مستخدمين لتويتر, مع ملاحظة أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.

2. يرى غالبية المواطنين من مستخدمي تويتر أن تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية يُعد (إيجابياً) بنسبة بلغت 55%، بينما بلغت نسبة من يرون أنه تفاعل (محايد) 19%، أما من يرون أنه تفاعل (سلبي) فقد مثّلت نسبتهم 11%، و 14% لا يعلمون عن ذلك.

3. السعوديون في منصة تويتر يهتمون أولاً بمتابعة (القضايا الاجتماعية) بنسبة بلغت 25%، ثم (القضايا الاقتصادية) بنسبة 18%، ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14%ن يلي ذلك القضايا التعليمية بنسبة 13%، والقضايا السياسية والدولية بنسبة 10%، و برامج رؤية المملكة 2030 بنسبة 10%، ثم القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة بنسبة 5% لكل منها.

4. يُلاحظ تنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في تويتر، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعةً بنسبة مثّلت 28%، والحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.