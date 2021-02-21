شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: ‏‫اللقاحات الآن متوفرة في كافة المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لا نزال نرصد إرتفاعًا في تسجيل الإصابات

- يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار في تطبيق الاحترازات

- تسجيل 315 إصابة جديدة بكورونا و349 حالة تعافي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة وأن الإستيعابية أصبحت أكبر، لافتاً أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، ويجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأشار إلى أننا لا نزال نرصد إرتفاعًا في تسجيل الإصابات، مشدداً على أن أخذ اللقاح واستمرارنا في تطبيق الإجراءات، هما أمران غايةً في الأهمية لتخطي هذه الجائحة.

وأبان أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات، لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتًا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأضاف د/ العبدالعالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددهم إلى 541411 شخص .

منوهاً أنه تم تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1988318 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27811408 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13332326) فحص مخبري دقيق.