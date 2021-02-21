شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون مستخدم لـ"توكلنا" .. التقنية تهزم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مراقبون : التطبيق يعمل بخصوصية تامة وبأعلى درجات الأمان والموثوقية

ثقة المجتمع السعودي في تطبيق توكلنا وأهميته كأحد التدابير الاحترازية الهامة في دعم جهود الدولة الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ساعد في وصول تسجيل التطبيق لأكثر من 17 مليون مستخدم في وقت وجيز، منذ إطلاقه خلال 9 أشهر، حيث يعتبر هذا رقم قياسي في تاريخ التطبيقات الوطنية، ويعكس حجم الإيمان المجتمعي بأهميته وكفاءته وخصائصه الفريدة والمتنوعة.

وقال مراقبون إن تجربة تطبيق توكلنا منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مرورًا بجميع المراحل التطويرية التي مرّ بها، يؤكد على مهنية وكفاءة الشباب السعودي من الجنسين، الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد التطبيق، كما يعتبر التطبيق أحد أبرز الحلول الرقمية الصحية التي سعت منذ اليوم الأول لتطويع التقنية خدمةً لجهود الدولة في إدارة الجائحة، كما يُعد اليوم حجر الزاوية في تعزيز جهود مواجهة الوباء وخصوصًا مع الموجة الثانية وتحوراته المستجدة.

وأكدوا أن تعاون المجتمع والتزامهم بتحميل وتفعيل التطبيق سيكون له بالغ الأثر مواجهة أزمة كورونا، خاصة ان التطبيق يعمل بخصوصية تامة وبأعلى درجات الأمان والموثوقية.