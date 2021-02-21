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شكرا لقرائتكم الأمير عبدالعزيز بن سعود على رأس مستقبلي وزير الداخلية العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21
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وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
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الأمير عبدالعزيز بن سعود على رأس مستقبلي وزير الداخلية العراقي
متابعات الخليج 365 - واس
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وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.
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