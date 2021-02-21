الأرصاد : أمطار رعدية على نجران حتى الـ10 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات الأرصاد حول حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

عوالق ترابية في المدينة أمطار على حائل

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة – بمشيئة الله تعالى – تشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

شارك الخبر