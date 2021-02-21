الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يقع عصب الأسنان في القناة الجذرية من السن، وهي تحتوي على الأوعية الدموية في مركز السن، وينقسم ألم الأعصاب في الأسنان إلى فئتين: حساسية الجذر وحساسية الأسنان، وإليك كيفية علاج التهاب عصب الأسنان.

أسباب التهاب عصب الأسنان

وإذا كان لديك ألم في عصب سن واحد، فمن المحتمل أن تؤثر المشكلة على لب الأسنان، وتشمل أسباب آلام الأعصاب في الأسنان: تصدع السن أو انكسارها أو تسوس الأسنان أو العدوى، أو حشو الأسنان مؤخرًا أو الضغط الناجم عن صرير الأسنان.

حساسية الأسنان

وتشير حساسية الأسنان إلى ألم الأعصاب في الأسنان الأكثر انتشارًا، ويحدث هذا النوع من آلام الأعصاب في الأسنان عندما تتضرر المينا أو تتآكل، وهنا تصل المحفزات الخارجية مثل الحرارة والبرودة والحمض إلى النهايات العصبية.

وتشمل أسباب حساسية الأسنان انحسار اللثة، التجاويف غير المعالجة، تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة كبيرة.

علاج التهاب عصب الأسنان

ويعتمد تسكين آلام عصب الأسنان وعلاجه على السبب، وهناك العديد من الإجراءات الممكنة لعلاج الأسنان التي يمكن أن تحل المشكلة، واثنان من أكثر الإجراءات شيوعًا هما الحشوات وعلاج قنوات الجذر.

العلاج بالحشوات

إذا كان لديك ألم في أعصاب الأسنان ناتج عن تجويف بسيط، فإن الحشو هو العلاج الأصلح والأكثر شيوعًا للأسنان، ويقوم طبيب الأسنان حينها بتخدير المنطقة وإزالة المادة المتحللة واستبدالها بحشوة.

علاج قنوات الجذر

يتم هذا العلاج إذا كان ألم عصب الأسنان ناتجًا عن إصابة شديدة بالعدوى أو التسوس، وخلال ذلك يزيل الطبيب العصب التالف واللب من داخل السن وينظف المنطقة ويغلقها.

الوقاية من التهاب عصب الأسنان

من المهم اتباع روتين منتظم لنظافة الفم لمنع حدوث تسوس أو مرض إضافي للأسنان، جرب استخدام منتجات العناية بالفم المصممة للفم الحساس، ويجب سؤال طبيبك عن المنتج المناسب لك.

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