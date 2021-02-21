بدأ عمل نظام سريع للمدفوعات الفورية في البنوك السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي أنه قد تم بدأ العمل بنظام المدفوعات سريع الفوري ابتداءً من يوم 21 فبراير 2021 الموافق الثامن من شهر رجب 1442 هجريا، وهذا بعد نجاح الإصدار التجريبي الأول، لتفعيل هذا النظام بعدة طرق، في جميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصدر اليوم البنك المركزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تحت قيادة معالي محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك، وفي حفل قامت بتنظيمه شركة المدفوعات السعودية ولقد تم التأكيد من معالي المحافظ علي أن النظام مهما جدا وجاء وجاء نظام المدفوعات الإلكترونية سريع ضمن المبادرة الذي يقودها البنك المركزي بأنه سيرتقي بنظام المدفوعات الوطنية داخل المملكة، فقد أفاد البنك المركزي عن قيمة الرسوم الخاصة بالحوالات البنكية والذي سيتم من خلال “نظام سريع”، وقد تم توضيح أهم وأفضل المميزات للنظام الجديد والذي سيساهم في التحويل بين جميع البنوك بالمملكة،وسوف نقدم لكم تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.

فوائد نظام المدفوعات الإلكترونية:

نظام المدفوعات الإلكترونية هو نظام سريع يلعب دوراً مهماً لقيادة المملكة العربية السعودية في القطاعات المالية كما يساهم النظام في أختيارات أنظمة دفع أمنة ومتطورة لتوفر متطلبات جميع شرائح المجتمع السعودي مع زيادة دوران السيولة المالية داخل النظام المالي ومع مرور الوقت سوف يتم الاكتفاء من التعاملات المالية النقدية وتسهيل إجراءات الدفع إلكترونيا، نظام المدفوعات الفورية الجديد يمكن جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية من استقبال كافة الحوالات بأي وقت يختاره العميل وفي نفس اللحظة التي يسعى فيها إلى استقبال الحوالة، ويتم ذلك دون وجود مشاكل لتحقيق وتفعيل شعار تحويلك في توقيتك الذي يوفره البنك المركزي السعودي.

خدمات نظام سريع البنك المركزي السعودي:

يوفر النظام خدمه استقبال وإرسال الحوالات والمبالغ المالية المحلية في أي وقت على مدار 24 ساعة من اليوم مع رسوم مخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً.