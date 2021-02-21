شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد نيابة محافظة بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة اليوم (الأحد).

والتقى رئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى أيضا مع قيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد الزيارة استكمالا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.