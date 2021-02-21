شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عسير تُدشن مركز لقاحات كورونا في محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا في محافظة محايل، وبدء حملة التطعيم، وإعطاء أول جرعة من لقاح كورونا. ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت صحة عسير أن مركز اللقاحات بمحافظة محايل يعتبر ثاني مركز تابع لصحة عسير بعد مركز مدينة أبها، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال، و5 مناطق تسجيل، و8 عيادات تطعيم، ومنطقتي انتظار قبل التطعيم، ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، بطاقة استيعابية يمكن أن تصل إلى 960 مستفيدا بالمركز يومياً، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأضافت: سيكون هناك عدد من المواقع الأخرى في المنطقة يجري العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز مجهزة لتقديم اللقاح.