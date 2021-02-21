شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تُبرم مذكرة تفاهم مع «الفنار» لدعم زيادة المحتوى المحلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استكمالاً لجهودها في دعم المبادرات المحلية، أبرمت أرامكو السعودية وشركة الفنار أخيرا، مذكرة تفاهم لبناء تعاون إستراتيجي بين الشركتين، إذ تتضمن هذه المذكرة عدة مبادرات قائمة على الاستدامة، وتهدف إلى دعم التوطين والابتكار والرقمنة في المملكة، بما يتماشى مع برنامج اكتفاء الذي أطلقته أرامكو السعودية في السنوات الأخيرة والذي يسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توطين المحتوى المحلي.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية المهندس أحمد السعدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الفنار المهندس عبدالسلام المطلق.

وقال المهندس أحمد السعدي: «إن هذه المبادرات تغطي العديد من القطاعات وهي: التصنيع، والهندسة، والإنشاءات، والنمذجة، وتطوير وتسويق الممتلكات الفكرية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، منوهًا إلى أن أرامكو السعودية ملتزمة من خلال النموذج التعاوني الشامل بعمل شراكات القطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التوطين في المملكة».

من جهته أوضح المهندس عبد السلام المطلق أنه لطالما كان الابتكار والرقمنة والتوطين ركائز التزام الفنار نحو تطوير أعمال مستدامة، وأن هذه فرصة حقيقية بالنسبة لشركة الفنار مع أرامكو السعودية من أجل العمل معًا في زيادة تطوير المحتوى المحلي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الإدارة العُليا في أرامكو السعودية لمدينة الفنار الصناعية التي تعد أكبر مجمع صناعي خاص في الشرق الأوسط بمساحة 720 ألف متر مربع. كما تخللت الزيارة جولة على عدد من مصانع شركة الفنار ومن ضمنها القسم النسائي الذي يضم أكثر من 700 سيدة سعودية عاملة، ويعمل على إنتاج القواطع الكهربائية، وقد تزايدت أعداد العاملات في هذا القسم في الأعوام الأخيرة سعياً من الفنار لتمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030. هذا وتعتبر أرامكو السعودية مدينة الفنار الصناعية مثالًا ناجحًا على أهمية دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بكل مهنية وكفاءة عالية.

يذكر أن كلًا من أرامكو السعودية والفنار تتطلعان إلى بناء مبادرات جديدة، حيث تواصل شركة الفنار الحفاظ على مكانتها الرائدة في المملكة من خلال تحقيق الازدهار والتطور المحلي، وأن تكون مثالًا يحتذى به لجميع الشركات السعودية التي تطمح للتميز والابتكار.