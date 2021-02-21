شكرا لقرائتكم خبر عن أميرا جازان وعسير يبحثان احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بقاعة الاجتماعات الكبرى بإمارة منطقة جازان.

واستهل أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير والوفد المرافق، مؤكداً أهمية ‏عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بتوجيهات القيادة الحكيمة لبحث كل ما يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية، ويدعم جهود مختلف الجهات الخدمية والأمنية في توفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جانبه، شدد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشاريع والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الاهالي والمواطنين ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشاريع التنموية التي تنفذها كل منطقة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030م.