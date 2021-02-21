شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 3 مساجد بعد ثبوت 6 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد) أنها قررت إغلاق 3 مساجد مؤقتاً في منطقتي الرياض والشرقية، بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين.

وكشفت «الشؤون الإسلامية» أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 14 يوماً بلغ 108 مساجد، تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن اثنان من المساجد المغلقة في منطقة الرياض، تم فيهما رصد خمس حالات إصابة بكورونا، وحالة في مسجد بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: الرياض، مكة المكرمة، عسير، القصيم.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.