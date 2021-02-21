السعودية | السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا

شكرا لقرائتكم السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أُعلِن في نواكشوط، الجمعة، عن تأسيس مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الموريتانية بميزانية تتخطى الـ55 مليون دولار.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية نشرته وكالة الأنباء الموريتانية أن المستشفى، الذي يحوي 300 سرير، والذي سيكون متعدد التخصصات ومرجعاً لـ15 مستشفى إقليمياً موريتانياً، ممول بالكامل من طرف المملكة العربية السعودية، على شكل منحة للشعب الموريتاني.

مدخل أحد المستشفيات في نواكشوط (أرشيفية)

وأوضح البيان أن هذا المستشفى سيُساعد في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعياً، وبفضل موقعه الجغرافي وما ينتظر أن يلعبه من دور في الرفع من مستوى الخدمات الصحية في البلد بصورة عامة.

وأشار البيان إلى أن مستشفى الملك سلمان سيضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام والتنويم للجراحة، وقسم العمليات الجراحية، وقسم الأمومة، وقسم الأطفال، وقسم العناية المركزة، وقسم طب الكلى، إضافة إلى العديد من العيادات، كما سيضم مختبراً متكاملاً وآخر للحالات المستعجلة ومبنى للإدارة العامة وسكناً للأطباء، بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية وغيرها من المباني الإدارية.