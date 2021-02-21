أمانة الطائف تنظف وتغسل المنطقة التاريخية بالمعدات الحديثة

عززت أمانة الطائف أعمال النظافة والغسيل للمنطقة التاريخية بوسط الطائف من خلال توفير آليات كهربائية جديدة، ويهدف العمل بالمعدات الكهربائية الى رفع كفاءة أعمال النظافة بموقع وسط المدينة، حيث يتمّ تنفيذ أعمال الكنس والغسيل دوريًا.

أوضحت الأمانة أنَّ الأعمال الميدانية بالمنطقة المركزية لفرق النظافة تشمل نظافة الممرات والشوارع الداخلية وخلوها من المخرجات والمتروكات والنفايات والصلبة والمبعثرات، وتعمل فرق ميدانية على رصد الملاحظات ومعالجتها والتعامل الفوري مع النفايات.

وبيّنت الأمانة أنها عززت الإجراءات الوقائية والاحترازية بتنفيذ خطط التعقيم والرش الدورية بالمنطقة التاريخية، متابعة الأنشطة التجارية وتقيدها بالتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).